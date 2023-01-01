Елена Синица За неделю в Перми поймали 66 пьяных водителей В совокупности пермяки нарушили ПДД 2796 раз Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 3 по 9 апреля произошло восемь ДТП с пострадавшими, травмы получили десять человек. Об этом сообщает пресс-служба пермской Госавтоинспекции.

За минувшую неделю было пресечено 2796 нарушений ПДД. В частности, было поймано 66 нетрезвых водителей. В том числе 11 водителей сели за руль пьяными уже не первый раз за год. Помимо этого, 35 водителей были за рулём без прав.

Ещё 88 пермяков нарушили правила перевозки детей, а 439 — не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 467 раз. Также сообщается, что 18 раз пермяки выехали на встречную полосу.

Водители автобусов нарушили ПДД 33 раза.





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