Елена Синица
За неделю в Перми поймали 66 пьяных водителей
В совокупности пермяки нарушили ПДД 2796 раз
За неделю с 3 по 9 апреля произошло восемь ДТП с пострадавшими, травмы получили десять человек. Об этом сообщает пресс-служба пермской Госавтоинспекции.
За минувшую неделю было пресечено 2796 нарушений ПДД. В частности, было поймано 66 нетрезвых водителей. В том числе 11 водителей сели за руль пьяными уже не первый раз за год. Помимо этого, 35 водителей были за рулём без прав.
Ещё 88 пермяков нарушили правила перевозки детей, а 439 — не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы нарушили ПДД 467 раз. Также сообщается, что 18 раз пермяки выехали на встречную полосу.
Водители автобусов нарушили ПДД 33 раза.
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