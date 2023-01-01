Елена Синица В Пермском крае на неделе ожидается похолодание до -10 градусов Также ожидаются снег и дожди Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе с 10 по 16 апреля в Пермском крае температура воздуха будет в пределах климатической нормы. По ночам будет около -10 градусов, а днём не выше +13. Об этом сообщают авторы проекта «Метеоролог и я».

Как уточняет ВЕТТА, по северу региона будет около +8 градусов. Осадки в основном будут в виде снега с дождём. Ближе к концу недели нас ждёт существенное похолодание. Например, в выходные ночью температура воздуха опустится до -4...-9 градусов,

В то же время в низинах будет -14...-16, днём воздух будет прогреваться до +3...+5. Помимо этого, ожидается сильный ветер.





Ранее сообщалось, что пермские синоптики зафиксировали рекордные перепады температур.

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