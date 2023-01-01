Елена Синица Россияне стали активнее инвестировать в золото Продукты такого формата в своих портфелях имеют 326 тысяч частных инвесторов Поделиться Твитнуть

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За первый квартал 2023 года на Мосбирже среднемесячный объём операций с фьючерсами на золото возрос на 88%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Как итог, показатель достиг 420 млрд руб.

Уточняется, что в России также заметно возрос спрос на вложения в биржевые паевые инвестиционные фонды, основным активом которых является золото. За январь-март 2023 года среднемесячный объём торгов данными инструментами увеличился более чем в три раза, в сравнении с таким же периодом 2022 года. Объём достиг 22,7 млрд руб.

Так, например, в конце 2022 года продукты такого формата в своих портфелях имели только 246 тыс. частных инвесторов, а к концу февраля — 326 тыс., пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что, по данным Пермьстата, в 2022 году инвестиции в основной капитал Пермского края увеличились в сопоставимых ценах на 1,2% и составили 357,2 млрд руб.













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