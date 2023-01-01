Елена Синица Пермяк отсудил у краевой федерации альпинизма компенсацию за сломанные пятки Однако сторонам конфликта удалось договориться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Занятия спортом привели жителя Перми в суд. По информации из судебного определения, пермяк упал со скалодрома и получил травму. Соответствующая информация появилась на сайте Индустриального районного суда.

Поясняется, что в результате занятий спортом горожанин сломал обе пятки, пишет портал Properm.ru. После этого он обратился в суд с иском к краевой федерации альпинизма и скалолазания. Также известно, что в качестве компенсации житель города требовал 0,5 млн руб.

Однако в ходе судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. Эта договоренность подразумевала выплату 185 тыс. руб. спортивной организацией в пользу пострадавшего.

Если это судебное соглашение будет нарушено, то организации придётся выплатить штраф 50 тыс. руб.

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