Елена Синица
Пермяк отсудил у краевой федерации альпинизма компенсацию за сломанные пятки
Однако сторонам конфликта удалось договориться
Занятия спортом привели жителя Перми в суд. По информации из судебного определения, пермяк упал со скалодрома и получил травму. Соответствующая информация появилась на сайте Индустриального районного суда.
Поясняется, что в результате занятий спортом горожанин сломал обе пятки, пишет портал Properm.ru. После этого он обратился в суд с иском к краевой федерации альпинизма и скалолазания. Также известно, что в качестве компенсации житель города требовал 0,5 млн руб.
Однако в ходе судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. Эта договоренность подразумевала выплату 185 тыс. руб. спортивной организацией в пользу пострадавшего.
Если это судебное соглашение будет нарушено, то организации придётся выплатить штраф 50 тыс. руб.
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