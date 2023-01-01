В Лысьве начинается строительство сквера «Комсомолец» Площадь общественного пространства составит 0,8 га Поделиться Твитнуть

сквер "Комсомолец"

Министерство ЖКХ Пермского края

В Лысьве в квартале между улицами Энгельса, Гайдара, Куйбышева, Кошевого подрядная организация приступает к созданию нового сквера под названием «Комсомолец». Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, площадь нового общественного пространства на месте пустыря составит 0,8 га.

Сначала подрядчик проведёт планировку территории для создания пешеходных зон, а в период строительного сезона в сквере установят малые архитектурные формы, уличное освещение, входную группу. Здесь также появится парадная прогулочная аллея с доминантной площадкой, на которой разместится инсталляция «Комсомол».

По проекту вдоль аллеи высадят яблони, сирень и шиповник, центральный вход на территорию украсят елями, разделительная полоса аллеи будет образована из паркового газона, цветников и клумб — на них высадят многолетники различных сортов. В сквере будут созданы зоны отдыха, в том числе и для детей.

Проект по благоустройству сквера в 2022 году стал победителем рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды».

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