В десятках домов Кировского района Перми с 10 апреля отключат электричество Поделиться Твитнуть

С 10 по 14 апреля в Кировском районе Перми в связи с проведением ремонтных работ пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на районную администрацию.

Свет будет пропадать с понедельника по пятницу с 8 часов утра и до 6 часов вечера у жителей домов по адресам: ул. Пензенская, 21, 23, ул. Полтавская, 19, 23, 25-29, ул. Онежская, 11-22а, ул. 4-й Пятилетки, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/3, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 15/2, 16, 16/1, 16/2, 17, 21, 23, ул. Очаковская, 1 и 2.

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