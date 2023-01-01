На месте отеля «Микос» в Перми откроется бизнес-центр Поделиться Твитнуть

Новый собственник пермского отеля «Микос» ООО «Перспектива-Инвест» собирается перепрофилировать гостиницу в бизнес-центр локального формата. Об этом сообщил руководитель компании «Перспектива-Инвест» Александр Воронцов.

Как он пояснил изданию «Коммерсантъ-Прикамье», стимулом для смены назначения отеля стал, в том числе, дефицит небольших офисных помещений в Индустриальном районе. Кроме того, место для этого очень подходит: после реконструкции ул. Карпинского и строительства надземных переходов через улицы Стахановскую и Карпинского пешеходный трафик будет проходить вблизи от нового бизнес-центра.

Сейчас в «Перспективе-Инвест» ведутся переговоры с потенциальными арендаторами, разрабатываются планировочные решения и интерьеры помещений. Площади будут сдавать и продавать инвесторам в качестве готового арендного бизнеса.

На первом этаже могут разместиться медцентр, турагентство, салон красоты, пункты выдачи маркетплейсов, кофейня и ритейл. На втором этаже — офисы риелторских, финансовых, юридических организаций, услуг по маникюру, массажу.

Открытый в 1998 году отель «Микос» (Пермь, ул. Стахановская, 10а) сменил владельцев в марте 2023 года. Гендиректор и учредитель ООО «Микос» Екатерина Чернова продала помещение гостиницы компании «Перспектива-Инвест» (создана корпорацией «Перспектива» и экс-председателем правления Проинвестбанка Александром Воронцовым). Бизнес продавался за 60 млн руб. Эксперты считают, что фактически «Микос» был продан за 30-40 млн руб.

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