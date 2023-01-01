За сексуальные преступления против детей житель Пермского округа осуждён на 17 лет Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

В Пермском районном суде в отношении местного жителя вынесен приговор. Мужчина признан виновным в совершении развратных действий в отношении подростков, мужеложестве, других действиях сексуального характера путём шантажа и угроз, а также в изготовлении и распространении детской порнографии.

Мужчине назначили наказание — 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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