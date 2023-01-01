В Прикамье на директора фирмы завели уголовное дело из-за долгов по зарплате Бизнесмен задолжал работникам 600 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации из Нытвы, который подозревается невыплате заработной платы своим сотрудникам в течение более двух месяцев, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, бизнесмен с октября 2022 года по март 2023 года из корыстной заинтересованности, имея реальную возможность для выплаты заработной платы работникам, не выплатил им более 600 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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