Максим Артамонов Замминистра АПК Прикамья Крестьянников вернулся из командировки в Северодонецк Он пробыл там полгода Поделиться Твитнуть

Заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников вернулся из длительной командировки в Луганскую Народную Республику. Чиновник пробыл там полгода. На этой неделе, 6 апреля, Крестьянников участвовал в заседании региональной конкурсной комиссии при минагро Пермского края в качестве председателя. На этот факт обратила внимание газета «Коммерсантъ — Прикамье», сославшись на протокол мероприятия.

В комментарии изданию Крестьянников сообщил, что «вернулся домой живой и здоровый».

Напомним, в конце октября 2022 года Крестьянников стал первым заместителем главы администрации Северодонецка в Луганской Народной Республике. Там он находился с лета прошлого года. Это не первый пермский чиновник, побывавший на территории Украины, где идёт российская спецоперация. Так, в начале апреля стало известно, что глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков покинул Пермь и займёт пост заместителя руководителя администрации Северодонецка ЛНР. Его командировка продлится до 31 мая.

До этого срока исполнять обязанности начальника краевой ИГЖН будет заместитель Евсюкова по надзору за соблюдением требований законодательства к содержанию и использованию общего имущества в многоквартирных домах Александр Левашов.

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