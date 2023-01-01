Исполняющим обязанности начальника ИГЖН Пермского края назначен Александр Левашов Руководитель инспекции Александр Евсюков уехал в командировку в Северодонецк Поделиться Твитнуть

Глава ИГЖН Пермского края Александр Евсюков покинул Пермь и займёт пост заместителя руководителя администрации Северодонецка Луганской Народной Республики. Об этом со ссылкой на источники в ЛНР сообщил журналист Василий Кучумов в своём telegram-канале.

Как сообщили «Новому компаньону» в инспекции Госжилнадзора, Александр Евсюков действительно направлен в командировку в Северодонецк. Согласно приказу, она продлится до 31 мая.

До этого срока исполнять обязанности начальника краевой ИГЖН будет заместитель Евсюкова по надзору за соблюдением требований законодательства к содержанию и использованию общего имущества в многоквартирных домах Александр Левашов.

Напомним, в октябре 2022 года стало известно, что в администрацию Северодонецка на пост первого вице-мэра трудоустроился бывший замминистра АПК Прикамья Юрий Крестьянников.

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