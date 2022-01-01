Максим Артамонов Бывший замминистра АПК Прикамья трудоустроился в администрацию Северодонецка Юрий Крестьянников занял пост первого вице-мэра Поделиться Твитнуть

Фото: Скриншот видео Telegram-канал Северодонецк

Экс-заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края Юрий Крестьянников стал первым заместителем главы администрации Северодонецка в Луганской Народной Республике. Об этом сообщается в telegram-канале Северодонецк.

Юрий Крестьянников родился в 1963 году в Рязани. В 1985 году окончил Пермское высшее военное командное училище, а в 2005-м — Пермский государственный технический университет.

В 1990-е годы работал и.о. генерального директора ТОО Торгово-промышленный дом «Гражданпроектсервис», начальником внешнеэкономического отдела АЗОТ «Астрон», исполнительным директором ТОО ПСП «Кудесник» и директором «Кудесник-ОПТ».

С 2012 по 2017 год занимал пост главы Краснокамского района. Затем трудоустроился в краевое правительство и возглавил региональную службу по тарифам, был заместителем министра ЖКХ Пермского края.

С лета 2020 года перешёл из Министерства ЖКХ в Минсельхоз на должность заместителя министра, а в марте 2021 года его назначили и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.