Максим Артамонов Пермский бар The Friends проверят следователи Они опросят руководство скандального заведения Поделиться Твитнуть

Руководителей пермского бара The Friends, которое находится в центре города по ул.Г.Звезда, 12, опросит следователь. Ранее жители близлежащих домов написали жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который взял на контроль проверку этого заведения. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

«В ближайшее время в рамках проводимой проверки руководители юридического лица будут опрошены следователем следственного отдела. В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.

В начале апреля, после многочисленных жалоб пермяков, круглосуточный режим работы заведения был изменён — теперь этот бар работает до 23:00. Также руководство заведения пообещало выключать музыку в 22:00, согласно требованиям регионального законодательства.

Напомним, в ноябре прошлого года это заведение стало объектом внимания региональных и федеральных СМИ. Это случилось после того, как депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил запрос прокурору Пермского края и попросил провести проверку на наличие в действиях администраторов страниц пермского ночного клуба The Friends в соцсетях публичных призывов к экстремистской деятельности и действиям, направленным на возбуждение ненависти либо вражды. Поводом для обращения стала тематическая вечеринка «Бал сатаны», которая прошла в клубе 30 октября. Общественное движение «Зов Народа» опубликовало информацию на своей странице в соцсетях и направило жалобу депутату Госдумы.





Позже в соцсетях жители близлежащих домов написали, что неоднократно жаловались местным властям на то, что каждую ночь посетители бара мешают спать, устраивают пьяные разборки, а дворы превратились в общественный туалет. Как выяснилось, так продолжается уже три года. В марте мэр города Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира заявил, что знает о проблеме. В мэрии Перми журналистам Propem.ru на их запрос посоветовали обратиться за комментариями в полицию или краевое управление Роспотребнадзора.

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