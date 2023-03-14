Максим Артамонов
Пермский бар The Friends проверят следователи
Они опросят руководство скандального заведения
Руководителей пермского бара The Friends, которое находится в центре города по ул.Г.Звезда, 12, опросит следователь. Ранее жители близлежащих домов написали жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который взял на контроль проверку этого заведения. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.
«В ближайшее время в рамках проводимой проверки руководители юридического лица будут опрошены следователем следственного отдела. В настоящее время следователями продолжается проведение необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.
В начале апреля, после многочисленных жалоб пермяков, круглосуточный режим работы заведения был изменён — теперь этот бар работает до 23:00. Также руководство заведения пообещало выключать музыку в 22:00, согласно требованиям регионального законодательства.
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