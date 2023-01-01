Елена Синица В ходе СВО погиб уроженец Осинского округа Андрей Бабкин Он погиб 1 февраля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Осинского городского округа Андрей Бабкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Поясняется, что погиб он 1 февраля в городе Артёмовск.

«Андрей Юрьевич показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сказали в администрации.





Прощание с погибшим прошло 7 апреля в посёлке Песьянка (Комаровской территории). Администрация и дума Осинского городского округа выразили глубокие соболезнования близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.