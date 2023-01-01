Елена Синица
В ходе СВО погиб уроженец Осинского округа Андрей Бабкин
Он погиб 1 февраля
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В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Осинского городского округа Андрей Бабкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Поясняется, что погиб он 1 февраля в городе Артёмовск.
«Андрей Юрьевич показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге», — сказали в администрации.
Прощание с погибшим прошло 7 апреля в посёлке Песьянка (Комаровской территории). Администрация и дума Осинского городского округа выразили глубокие соболезнования близким погибшего.
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