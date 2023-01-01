Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми прошла презентация поэтического сборника Анастасии Петровой Друзья и родные вспомнили одну из первых жертв ковида Поделиться Твитнуть

Михаил Чепкасов

Сборник стихов под названием «Птицеслов» (12+) вышел в издательстве «Стиль-МГ», и презентация его состоялась ровно через три года после смерти автора – Анастасии Петровой – 31 марта. В мае нынешнего года автору стихов исполнится 40 лет. Точнее, исполнилось бы…

Анастасия Петрова была одной из первых жертв ковида в Перми. Сейчас, вспоминая тот день: сначала – растущую тревогу, затем – ужас от новостей, – снова оказываешься в атмосфере первых ковидных месяцев. Трагическая смерть молодой женщины, талантливого, яркого человека, мамы двоих сыновей потрясла не только Пермь – о Насте писали в столицах и по всей России.

Сегодня, три года спустя, грусть сохранилась, но ужас ушёл. Осталось воспоминание о нестандартной, сложной личности, которая, как оказалось, и сегодня может сказать нам много нового.

Михаил Чепкасов

Это новое собрано в поэтическую книгу, изданную благодаря родственникам и друзьям автора. Кажется, книжка небольшая, но, однако ж, почти 200 страниц, а шрифт убористый. Составителем выступила Настина мама Марина Шилова, и понятно, что жёсткого отбора и редактуры не было: поэтическое творчество Анастасии Петровой представлено во всей полноте. Кроме того, здесь есть биография и автобиография, а также очень много фото, правда, слишком мелких. Вообще, к вёрстке есть вопросы, но не будем придираться: это не коммерческое издание, а дань любви и памяти.

На презентации в кофейне в центре Перми собрались родители и дети Насти, её друзья и друзья её родителей, коллеги. Читали стихи, пели бардовские песни, делились воспоминаниями. Александр Смирнов и Марк Либерзон из группы «Смирный и Ко» превратили в песню один из текстов, опубликованных в «Птицеслове».

Михаил Чепкасов

Настя Петрова была редактором газеты «Деловой интерес», и об этом много говорили на презентации, однако надо признать, что журналистика не была её истинным призванием. Она была профессиональной творческой тусовщицей – из тех, кто не только постоянно посещает «квартирники», поэтические чтения и интеллектуальные игры, но и организует их.

Она была из «ранних»: писать в газету начала в 15 лет, а школу решила не оканчивать – и так знала всё, что ей было необходимо, потому что очень много читала с самого раннего детства; замуж выскочила и сыновей родила тоже очень рано; рано начала писать фантастические рассказы и активно публиковалась – в Перми и Москве.

Может, потому и ушла так рано – к 36 годам она истратила ресурс, которым более медленные и бережливые пользуются лет 80, а то и 90. Впрочем, это очень плохое утешение для её осиротевших сыновей и героической мамы Марины, которая взяла на себя их воспитание.

…А вот новая книга – утешение хорошее.

Приобрести сборник стихов «Птицеслов» можно там же, где прошла презентация, – в кофейне Urban Coffee.

Михаил Чепкасов

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