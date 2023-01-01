Максим Артамонов В Пермском крае оскорбившая подростка учительница оштрафована на 3 тысячи рублей Инцидент произошёл в феврале в Сылвенской школе им. Каменского Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд вынес решение в отношении бывшей учительницы Сылвенской школы имени Василия Каменского Светланы Федуриной за публичное оскорбление ученика. Женщина назвала подростка предателем и ублюдком. Теперь она должна будет выплатить штраф 3 тыс. руб., сообщает 59.ru.

В начале марта стало известно, что учительница Сылвенской школы Светлана Федурина публично отчитала ученика за опоздание на выступление в конкурсе, посвящённом 23 Февраля. Женщина обвинила подростка в том, что у него с детства не развито чувство патриотизма.

«Потом, когда в предателях будешь, и будут характеристику на тебя собирать, попросят классного руководителя. Я так и напишу: «ублюдок», начиная с восьмого класса, с 21 февраля 2023 года», — говорила Светлана Федурина и угрожала больше не пускать ученика на свои уроки.

После инцидента прокуратура Пермского края возбудила дело в отношении Федуриной административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Позднее учительница принесла публичные извинения ученику и уволилась из школы.

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