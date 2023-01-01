В Перми началось строительство корпуса для испытания трансмиссии перспективных вертолётов Работы планируется завершить в 2025 году Поделиться Твитнуть

Холдинг «Вертолёты России» госкорпорации Ростех начал строительство на пермском предприятии «Редуктор-ПМ» нового корпуса, в котором будут испытывать агрегаты трансмиссии перспективных вертолётов и беспилотников. Об этом сообщили в ГК Ростех.

Общий объём инвестиций в проект — 2 млрд руб. Строительные работы планируется завершить в 2025 году. В новом цеху площадью 13,5 тыс. кв. м будут размещены 18 испытательных боксов, что обеспечит бесперебойное тестирование новой продукции.

В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, замгенерального директора холдинга «Вертолёты России» по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.

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