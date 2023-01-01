Из Перми на передовую в зону СВО отправят 15 тонн гуманитарного груза В том числе приборы ночного видения, генераторы, печки-буржуйки Поделиться Твитнуть

В субботу, 8 апреля, в 12:00 от дома № 5 по ул. Крупской в Перми состоится отправка 15 тонн гуманитарного груза в зону СВО.

В его составе тактическое оборудование (приборы ночного видения, тепловизоры), генераторы, печки-буржуйки, инструменты, запчасти для автомобилей, спальники, более 5 тонн продуктов, медикаменты, одежда и обувь. Кроме того, в госпиталь отправят медикаменты, одежду, мебель и постельное бельё.

Как сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Пермского края, в сборе гуманитарной помощи участвовали Александровский, Березниковский, Верещагинский, Кудымкарский, Пермский и Частинский округа. Также помощь оказали Таджикская диаспора в Перми, коллектив завода энергетического машиностроения «Пермэнергокомплект», магазин автозапчастей «СтильАвто», общественная организация «Вежливые люди», содружества «Швейбат» и «Золотая нить».

Подарки и письма бойцам на передовую отправили ученики школ Перми, Орды, Куеды, Верещагино и села Частые. Также впервые будут отправлены периодические печатные издания.

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