Елена Синица «ОДК-Пермские моторы» начало серийное производство двигателя ПД-14 Планируется выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно Поделиться Твитнуть

В «ОДК-Пермские моторы» приступили к серийному производству двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолёта МС-21-310. Об этом рассказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха, передаёт пресс-служба правительства региона.

По его словам, к 2030 году планируется производить в год 72 самолета МС-21, соответственно, нужно выйти на выпуск 160 двигателей ПД-14 ежегодно.

Ранее также сообщалось, что Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ). Здесь ежегодно будут проходить обучение порядка 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих.

«Это прекрасная новость для большого количества молодых людей, которые выбирают себе будущее. Популярность профессий часто меняется: менеджеры, юристы, экономисты, бухгалтеры. Однако время показало, что постоянно высокой остаётся востребованность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достойно оплачивается. Особенно сейчас, когда у нас масштабные цели на десятилетия вперёд», — сказал Вадим Бадеха.

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