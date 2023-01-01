Елена Синица
Ростех решил открыть в Перми учебный центр
В нём смогут обучаться 2 тысячи человек ежегодно
Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ). Здесь ежегодно будут проходить обучение порядка 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, передаёт пресс-служба правительства региона.
Сейчас на территории края есть девять предприятий Ростеха, на них работают порядка 30 тыс. чел. Из них 20 тыс. — представители рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%.
Дмитрий Махонин обратил внимание, что потребность предприятий в новых кадрах только растёт, по некоторым направлениям он и вовсе может увеличиться в 2-3 раза. Власти осознают значимость обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому оказывают всю возможную поддержку.
«Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет ещё одним важным шагом к достижению нашей общей цели», — подчеркнул губернатор.
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