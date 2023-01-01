Елена Синица Ростех решил открыть в Перми учебный центр В нём смогут обучаться 2 тысячи человек ежегодно Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Ростех планирует открыть в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ). Здесь ежегодно будут проходить обучение порядка 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, передаёт пресс-служба правительства региона.

Сейчас на территории края есть девять предприятий Ростеха, на них работают порядка 30 тыс. чел. Из них 20 тыс. — представители рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что потребность предприятий в новых кадрах только растёт, по некоторым направлениям он и вовсе может увеличиться в 2-3 раза. Власти осознают значимость обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому оказывают всю возможную поддержку.

«Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет ещё одним важным шагом к достижению нашей общей цели», — подчеркнул губернатор.

В основу проекта создания ПУЦ заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. ПУЦ будет оснащён технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Таким образом, ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% — в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.





Как отмечает индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков, необходимо выпустить специалистов, которые сразу после учёбы будут максимально готовы к решению реальных производственных задач. Специалистов в этом центре будут готовить с нуля.





Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре будут корпоративные стипендии. Она может достигать 14 тыс. руб. в месяц. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники — возможность карьерного роста.

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