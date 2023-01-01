Максим Артамонов В Черняевском лесу заканчивается установка деревянных настилов Конструкции сделаны на заболоченных участках пешеходных маршрутов Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Андреев

Как рассказал на своей странице в соцсетях начальник управления экологии и природопользования администрации Перми Дмитрий Андреев, в Черняевском лесу заканчивается обустройство пешеходных маршрутов на переувлажнённых и заболоченных участках.

«С удивлением наблюдал реакцию некоторых жителей Перми на обустройство деревянных настилов в Черняевском лесу. Комментариев было много, основная мысль была в духе «зачем деревянные настилы в лесу?». Обустройство настилов входит в финальную фазу, и сейчас уже видно, зачем это нужно. Конечно, видно для тех, кто этот лес посещает. Не буду говорить про передовой мировой и российский опыт обустройства экологических троп в национальных и природных парках, заповедниках», — написал Андреев.

Чиновник пояснил, почему было решено сделать именно такое покрытие:

Фото: Дмитрий Андреев

«Настилы на сваях монтируются исключительно на переувлажнённых и заболоченных участках. Прогулки здесь в три сезона года из четырёх комфортны разве что в резиновых сапогах. Да и для лесной экосистемы постоянное вытаптывание здесь ведёт только к рекреационной дигрессии», — добавил начальник управления экологии и природопользования администрации Перми.

Фото: Дмитрий Андреев

Общая длина таких конструкций составляет около 1,5 км, они сделаны из лиственницы. В то же время, длина беговых и велосипедных маршрутов на основе песчано-гравийных смесей будет более 30 км.

Участки с настилами уже активно используются посетителями леса.

Обустройство деревянных настилов началось осенью прошлого года, а в конце января этого года мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал , что в Черняевском лесу начались работы по организации беговых дорожек. Чиновник тогда заверил, что корневая система деревьев при этом не пострадает.

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