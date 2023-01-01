На заводах Пермского края открыто 2,5 тысячи вакансий Это 15% от общего количества актуальных предложений о работе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день в Пермском крае предприятиями отраслей «Металлургия, металлообработка», «Промышленное оборудование», «Тяжёлое машиностроение», «Химическое производство, удобрения» и «Электроника, приборостроение» открыто 2,5 тыс. вакансий. Это 15% от общего количества актуальных предложений о работе в регионе. Об этом сообщает hh.ru.

В первом квартале 2023 года самыми активными работодателями из производственной сферы стали "Уралкалий", "Консалтинг Групп", "МетеорСтафф", ФКП "Пермский пороховой завод", Пермская научно-производственная приборостроительная компания, "Камский кабель", "УРАЛХИМ", минерально-химическая компания "ЕвроХим", "ОДК-Пермские моторы" и СКБ.

Чаще всего промпредприятия ищут токарей и фрезеровщиков (9,5% вакансий), слесарей (6,1%), инженеров-конструкторов (5,9%), менеджеров по продажам (5,5%) и технологов (3,6%).





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