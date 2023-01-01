Алёна Бронникова Первые апрельские выходные в Пермском крае ожидаются холодными Ночью температура может опуститься ниже -10 градусов Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В ближайшие выходные 8 и 9 апреля в Пермском крае ожидается похолодание. Из-за мощного антициклона в субботу днём температура воздуха поднимется не выше +9 градусов, сообщает сайт «Метеоролог.и.я».

В субботу, 8 апреля в дневное время регион ожидает температура +4…+9 градусов. Погода будет малооблачная, без осадков, с северо-западным ветром от 2 до 7 м/с. Ночью с пятницы на субботу ожидается -5…-10 градусов, а по северу края столбик термометра может опуститься до 13 градусов.

В ночь на воскресенье заметно потеплеет, температура будет в диапазоне -1…-6 градусов. Днём воздух может прогреться до +12 градусов. Погода ожидается ясной, без осадков, ветер останется северо-западным, 2-7 м/с.

Метеорологи отмечают, что прогноз стал оптимистичнее, ранее холода прогнозировались более интенсивными.

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