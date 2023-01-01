Максим Артамонов Экс-министр обороны Сердюков планирует посетить «Мотовилихинские заводы» На встрече могут обсудить вопросы гособоронзаказа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми второй день с визитом находится бывший министр обороны, индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков. Сегодня, 7 апреля, вместе с гендиректором оборонного холдинга «Технодинамика» Игорем Насенковым он намерен посетить ПАО «Мотовилихинские заводы».

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, если этот визит состоится, то Сердюков может обсудить вопросы, связанные с гособоронзаказом.

На сегодняшний день «Мотовилихинские заводы» — единственное в России предприятие, которое производит реактивные системы залпового огня.

Напомним, накануне Сердюков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Ростех откроет в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ). Здесь ежегодно будут проходить обучение порядка 2 тыс. мультиквалифицированных рабочих.

Сейчас на территории края есть девять предприятий Ростеха, на них работают порядка 30 тыс. чел. Из них 20 тыс. — представители рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%.

Анатолий Сердюков с 2007 по 2012 год возглавлял Министерство обороны России и был автором реформы Вооружённых сил РФ. С его именем связан крупнейший в истории современной России коррупционный скандал в Минобороны. С мая 2019 года он был избран председателем совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», и теперь под его руководством готовится реформа авиационной промышленности страны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.