С начала года из Прикамья депортировано 26 иностранцев Среди нелегальных мигрантов были граждане Кубы и Китая Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В первом квартале 2023 года из Пермского края на историческую родину было принудительно отправлено 26 иностранных граждан. Все выдворенные мигранты проживали и работали в Прикамье нелегально, об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Незаконно на территории края находились граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, а также два жителя Кубы и один китаец. Суды признали их виновными в нарушении правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в нашей стране. Нарушителей не только выдворили за пределы РФ, но ещё и оштрафовали.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов Екатеринбурга и Москвы, передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах теперь будет стоять штамп о выдворении из страны, и в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.

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