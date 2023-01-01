В Перми датчики зафиксировали превышение содержания пыли в воздухе Содержание в атмосфере твёрдых частиц выросло 5 апреля Поделиться Твитнуть

В Перми 5 апреля было зафиксировано превышение показателя содержания пыли в воздухе. Данные с датчиков, установленных в Дзержинском и Мотовилихинском районах города, опубликованы на сайте Sensor.Community. Об этом сообщает ВЕТТА.

Приборы определяют уровень пыли и взвесей в атмосфере, и в среду он превысил показатели, рекомендуемые ВОЗ.

Зимой городские службы высыпают на дороги песок и реагенты. В апреле, когда улицы постепенно высыхают, в воздухе образуется пылевое облако, которое автомобили и ветер разносят по городу. Пыль оседает везде.

Согласно данным сайта Sensor.Community, 7 апреля содержание твёрдых частиц в воздухе в городской черте вернулось к норме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.