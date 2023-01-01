Бывший вице-премьер краевого правительства займётся вопросами развития туризма в России Антон Клепиков стал вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший вице-премьер правительства Прикамья Антон Клепиков приступил к работе в столичном фонде «Центр стратегических разработок» (ЦСР), одним из учредителей которого является минэкономразвития РФ. Он занял пост вице-президента ЦСР. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

«Занимаюсь координацией процесса стратегирования туристической отрасли, — рассказал Клепиков. — В рамках этого процесса создана модель управления отраслью, действуют девять рабочих групп, проводится ряд стратегических сессий под руководством вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Задача — обновить содержание нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", актуализировать показатели».

Антон Клепиков работал заместителем председателя правительства Пермского края с 2018 по 2020 год. Чиновник курировал вопросы спорта, туризма, образования и науки, культуры, молодёжной политики. После смены главы региона Клепиков возглавлял проектный офис по подготовке к 300-летию Перми (покинул должность в сентябре 2022 года) и футбольный клуб «Звезда» (ушёл с поста директора в ноябре 2022 года).





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