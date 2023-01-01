Доставкой пенсий в Пермском крае с 1 мая будет заниматься только Почта России Альтернативные организации потеряют такое право Поделиться Твитнуть

Доставка страховых пенсий наличными средствами на территории РФ, в том числе и Пермского края, с 1 мая будет осуществляться исключительно Почтой России. Иные организации, занимающиеся в настоящее время доставкой пенсий, потеряют такое право.

Соответствующие поправки в закон «О почтовой связи» вступили в силу 18 марта 2023 года. Раньше пенсионеры могли выбрать, кто принесет им деньги — «Почта России» или альтернативные частные компании, работающие по договору с Пенсионным фондом РФ.

Как сообщили в пермской мэрии, в краевом центре также произойдут изменения. «По всем вопросам, касающимся изменений правил доставки пенсий на дом для получателей пенсий в акционерном обществе «Ветеран», можно обращаться по телефону единого контактного центра Почты России: 8-800-300-03-73», — отметили в администрации.

Добавим, что по-прежнему остается возможность получать пенсии безналичным способом — на банковский счет.

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