Елена Синица В Прикамье объединили инициативы губернатора и мэра краевой столицы о штрафах за граффити Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Инициативы губернатора региона Дмитрия Махонина и главы Перми Алексея Дёмкина о штрафах за расклейку объявлений и граффити в неположенных местах объединили в один законопроект. Решение принял комитет ЗС по госполитике и местному самоуправлению. Об этом сообщает телеграм-канал парламента.

В случае принятия документа размер штрафа за незаконное размещение листовок, объявлений и плакатов, а также граффити для граждан составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб.





Во втором чтении документ рассмотрят на апрельском заседании краевого парламента.

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