Алёна Бронникова Власти Перми назначили дату проведения Последнего звонка в 2023 году Традиционный праздник выпускников школ пройдёт 22 мая Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Глава Перми Алексей Дёмкин установил для школ день празднования Последнего звонка в этом году 22 мая. Соответствующий документ появился на сайте администрации.

В соответствии с федеральным законом и постановлением правительства Пермского края, в этот день продажа алкогольной продукции будет полностью запрещена. Мэр поручил главам территориальных органов донести информацию до сведения всех организаций и предпринимателей, которые осуществляют продажу спиртных напитков. Нарушителям грозят штрафы.





В прошлом году школьники отметили последний звонок 18 мая.

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