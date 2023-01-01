Алёна Бронникова Пермских водителей привлекут к ответственности за закрытые номеров машин В Ленинском районе рассмотрено 12 таких случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районе Перми члены административной комиссии рассмотрели 12 дел о закрытых государственных номерах автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Для борьбы с водителями, избегающих подобным образом штрафов за неоплату парковки, по улицам города ходят специалисты и фиксируют закрытые номера на фото. Далее устанавливаются владельцы транспортных средств, которым затем отправляют уведомления о необходимости подойти на административную комиссию.

Мэрия рассматривает и дела, связанные с автолюбителями, которые оставляют свои машины на платных парковках без оплаты. На заседании разобрали 25 протоколов, общая сумма штрафов составила 25 тыс. руб. Для борьбы с нарушителями мэр Перми Алексей Дёмкин с начала 2023 года распорядился выделить специалистов, которые обходят платные парковки, фотографируют номера, а затем выписывают штрафы, если водитель не оплатит парковку.

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