В Пермском крае ожидается похолодание до -12 градусов На следующей неделе понижение температуры может продолжиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 6 апреля, на Урал вышел антициклон из Скандинавии с умеренно холодной воздушной массой. Из-за него воздушные потоки резко сменились на северо-западные и северные и началось понижение температуры воздуха. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В пятницу похолодает уже на 9-14˚ в сравнении с максимумами среды (тогда был установлен рекорд +16 градусов).

В ночь на пятницу в краевом центре ожидается -5…-6˚, а на востоке края до -10…-12˚, в Перми днём будет не выше +2…+4˚.

«Но куда более интересные события будут происходить на севере Сибири, куда распространится исключительно холодный воздух из Канадской Арктики. Погода здесь будет напоминать середину зимы с дневными температурами ниже -20 и морозами ночью до -30…-35˚. Этот очаг холода создаёт угрозу (пока не очень вероятную) ультраполярного вторжения на Урал в начале следующей недели», — заявили пермские синоптики.

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