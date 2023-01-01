Максим Артамонов
Пермская дума рассмотрит вопрос публикации сведений о доходах депутатов в «обобщённом виде»
Предлагается публиковать сведения без персональных данных
На апрельской пленарке депутаты Пермской городской думы рассмотрят законодательную инициативу, которая позволяет публиковать сведения о доходах депутатов «в обобщённом виде» — без персональных данных депутатов и сведений, позволяющих индивидуализировать имущество народных избранников. Документ опубликован на сайте гордумы.
Полное название проекта решения — «О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской думы, касающиеся вопросов противодействия коррупции». Этот документ внесла на рассмотрение депутатов первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.
Напомним, в конце марта региональные власти внесли в Заксобрание аналогичный законопроект, который позволит муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично. На сайтах муниципальных представительных органов будет публиковаться «обобщенная» информация о доходах — она не будет содержать персональных данных, которые могли бы индивидуализировать имущество.
Таким образом региональное законодательство приводят в соответствие с федеральным — этот законопроект депутаты краевого парламента также рассмотрят в апреле.
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