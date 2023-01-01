Елена Синица
В Прикамье депутаты смогут публиковать информацию о доходах без персональных данных
Законопроект рассмотрят в апреле
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Региональные власти внесли в Заксобрание законопроект, который позволит муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично.
По данным в пояснительной записке, на на сайтах муниципальных представительных органов смогут размещать «обобщенную» информацию о доходах. Уточняется, что публикация не будет содержать персональных данных, которые бы могли позволить индивидуализировать имущество.
Также сообщается, что таким образом, региональное законодательство приводят в соответствие с федеральным. Законопроект рассмотрят в апреле.
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