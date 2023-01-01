Елена Синица В Прикамье депутаты смогут публиковать информацию о доходах без персональных данных Законопроект рассмотрят в апреле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональные власти внесли в Заксобрание законопроект, который позволит муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах публично.





По данным в пояснительной записке, на на сайтах муниципальных представительных органов смогут размещать «обобщенную» информацию о доходах. Уточняется, что публикация не будет содержать персональных данных, которые бы могли позволить индивидуализировать имущество.





Также сообщается, что таким образом, региональное законодательство приводят в соответствие с федеральным. Законопроект рассмотрят в апреле.













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