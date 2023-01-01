В Пермском крае сократился миграционный отток Со странами СНГ сложилось положительное сальдо миграции Поделиться Твитнуть

Демографическая ситуация в Пермском крае в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся и ростом числа умерших. Об этом сообщает Пермьстат.

Так, по данным ведомства, в первый месяц года родилось 1915 человек, это на 30 меньше, чем за АППГ. Скончалось 3427 жителей (+36 к АППГ). Естественная убыль населения достигла 1512 человек.

В январе также зафиксировано увеличение числа зарегистрированных браков (750) и разводов (933).

Миграционная ситуация за январь 2023 года характеризовалась превышением числа выбывших (3817 жителей покинули регион) над числом прибывших (3660). Но если сравнивать с январём прошлого года, то миграционный отток несколько сократился.

Наиболее значительное число выбывших за пределы края чаще всего выбирали для постоянного места жительства Свердловскую область, миграционный отток в которую составил 55 человек, Санкт-Петербург и Ленинградскую область (отток 52 и 25 человек соответственно), Краснодарский край (36 человек), Московскую область и Москву (31 и 17 человек), Республику Татарстан (17 человек).

В январе 2023 года со странами СНГ в целом сложилось положительное сальдо миграции (за счёт въездного потока из Таджикистана). При этом в большинство государств дальнего зарубежья зафиксирован отток населения.

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