Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В апреле Пермь примет несколько всероссийских спортивных событий Ожидаются соревнования по спортивным танцам, чир-спорту и боевым искусствам Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация дзюдо Пермского края

На заседании правительства Пермского края 5 апреля краевой министр физической культуры и спорта Татьяна Чеснокова рассказала об апрельской спортивной повестке, в которой присутствует несколько событий высокого уровня.

9 апреля в спортивном комплексе им. Сухарева пройдут всероссийские соревнования по чир-спорту. Пермь не впервые принимает такое событие, но особенностью соревнований нынешнего года является их массовость: заявки подали более 2,5 тыс. спортсменов из 25 регионов. Татьяна Чеснокова назвала эти соревнования особо зрелищными и захватывающими и напомнила, что вход для зрителей свободный.

Там же, в СК им. Сухарева, 15 и 16 апреля пройдут региональные соревнования по боевым искусствам «Кубок Пармы». 2300 участников будут соревноваться в 11 боевых дисциплинах, по результатам будет сформирована сборная команда, которая будет представлять Пермский край на всероссийских играх боевых искусств в Анапе.

22 апреля, снова в СК им. Сухарева, пройдут традиционные соревнования имени М. Бибарцева по дзюдо. Из 22 российских регионов прибудет более 200 спортсменов-участников.

29 и 30 апреля на той же площадке пройдут краевые соревнования по танцевальному спорту «Золото Пармы». Несмотря на то, что это событие краевого масштаба, оно является открытым, поэтому ожидаются участники со всей России — более 300 человек. На это событие вход для зрителей платный.

В те же даты, 29 и 30 апреля, на площадке школы № 32 пройдут чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по киокушину. Более 400 спортсменов будет представлять семь приволжских регионов. Победители станут участниками всероссийского первенства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.