Максим Артамонов К 2025 году в Пермском крае хотят построить 19 новых домов культуры Их будут возводить по типовым проектам, объекты рассчитаны на 50, 100 и 200 мест Поделиться Твитнуть

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По данным министра территориального развития Пермского края Светланы Усачёвой, в течение двух лет, с 2024 по 2025-й, в Прикамье будет построено 19 новых домов культуры. Кроме того, в этом году в регионе планируется отремонтировать 12 домов культуры, а в следующем — 33. Об этом чиновница рассказала во время прямого эфира ВКонтакте, когда отчитывалась о реализации региональной программы «Комфортный край».

«Строительство домов культуры — это тоже наш новый проект. Будут строиться дома культуры по типовым проектам — на 50, 100 и 200 мест. В течение 2024 и 2025 годов должно появиться 19 новых домов культуры в сельских населённых пунктах», — рассказала министр.

Напомним, в рамках этой же программы чиновники пообещали за три года благоустроить не менее 196 пришкольных территорий, 40 из них, по утверждению Усачёвой, будет сделано в этом году.

Ещё одно направление программы — благоустройство и ремонт улиц и тротуаров, а также установка освещения. За два года в 43 населённых пунктах будут отремонтированы тротуары, в этом году — в 12, — сказала чиновница.

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