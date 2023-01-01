Максим Артамонов В Пермском крае чиновники пообещали благоустроить 40 пришкольных территорий За три года планируется обустроить не менее 196 школ Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва в прямом эфире ВКонтакте рассказала о том, как идёт реализация региональной программы «Комфортный край». Одно из основных направлений этой программы — благоустройство пришкольных территорий.

«За три года будет благоустроено не менее 196 пришкольных территорий. И в этом году — можно сказать, это пилот — в каждой территории 40 пришкольных территорий будет благоустроено. Это проект, который к 1 сентября в 40 школах должен быть максимально реализован. И когда школьники пойдут в школу 1 сентября, они должны уже увидеть благоустроенную территорию», — рассказала чиновница.

По словам Усачёвой, основным критерием для отбора той или иной школы в региональную программу было наличие дизайн-проекта, которые разрабатывали школьники вместе с родителями и педагогами.

Благоустройство образовательных учреждений включает в себя устройство площадки, где проходят, например, школьные линейки, а также обустройство зон активного и тихого отдыха, тротуарных дорожек и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.