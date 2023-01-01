Алёна Бронникова Бывший пермский чиновник стал главой федерального департамента За полгода Ренат Бекишев избавился от приставки «и.о.» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство экономического развития РФ

Департамент секторов экономики министерства экономразвития РФ возглавил Ренат Бекишев, который пришёл на эту должность в июне 2022 года с приставкой «и.о.». О его полноценном назначении сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Ренат Бекишев устроился в минэкономразвития РФ в начале 2021 года замглавой ведомства. На федеральную должность он перешёл с поста первого замминистра экономического развития и инвестиций Пермского края, где проработал три года под началом экс-губернатора Максима Решетникова. Ранее чиновник занимал разные должности в правительстве Москвы.

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