Алёна Бронникова
Бывший пермский чиновник стал главой федерального департамента
За полгода Ренат Бекишев избавился от приставки «и.о.»
Департамент секторов экономики министерства экономразвития РФ возглавил Ренат Бекишев, который пришёл на эту должность в июне 2022 года с приставкой «и.о.». О его полноценном назначении сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Ренат Бекишев устроился в минэкономразвития РФ в начале 2021 года замглавой ведомства. На федеральную должность он перешёл с поста первого замминистра экономического развития и инвестиций Пермского края, где проработал три года под началом экс-губернатора Максима Решетникова. Ранее чиновник занимал разные должности в правительстве Москвы.
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