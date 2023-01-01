Алёна Бронникова
Для пермяков на набережной 7 апреля состоится общегородская зарядка
Принять участие смогут все желающие
Поделиться
Твитнуть
На пермской набережной 7 апреля состоится общегородская зарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Мероприятие состоится в 8:00, в спортивной зоне центральной набережной Камы. Принять участие смогут все желающие, в любой физической форме.
В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми пояснили, что общегородскую зарядку проведёт инструктор «Городского спортивно-культурного комплекса». Зарядка займёт 20 минут и пройдёт только на спортивной части набережной.
Мэрия отмечает, что за 2022 год занимающихся физкультурой и спортом пермяков стало больше. Сейчас более половины жителей города (53,3%) ведут активный образ жизни.
Ранее в горадминистрации объявили о датах общегородских субботников в 2023 году: весенний состоится 15 апреля, а осенний — 23 сентября.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть