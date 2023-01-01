Алёна Бронникова Для пермяков на набережной 7 апреля состоится общегородская зарядка Принять участие смогут все желающие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пермской набережной 7 апреля состоится общегородская зарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие состоится в 8:00, в спортивной зоне центральной набережной Камы. Принять участие смогут все желающие, в любой физической форме.





В комитете по физической культуре и спорту администрации Перми пояснили, что общегородскую зарядку проведёт инструктор «Городского спортивно-культурного комплекса». Зарядка займёт 20 минут и пройдёт только на спортивной части набережной.





Мэрия отмечает, что за 2022 год занимающихся физкультурой и спортом пермяков стало больше. Сейчас более половины жителей города (53,3%) ведут активный образ жизни.





Ранее в горадминистрации объявили о датах общегородских субботников в 2023 году: весенний состоится 15 апреля, а осенний — 23 сентября.

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