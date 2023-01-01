Власти Перми определились с датами общегородских субботников в 2023 году
Весенний пройдёт 22 апреля, осенний — 23 сентября
В администрации Перми подписано постановление о проведении весеннего и осеннего общегородских субботников в 2023 году. Они состоятся 22 апреля и 23 сентября. Привлечь к участию в субботниках планируют организации, управляющие многоквартирными домами, работников промышленных, торговых предприятий, а также муниципальных учреждений.
Руководителям территориальных органов мэрии поручено провести агитационную работу по привлечению населения к уборке города.
Планы наведения порядка должны быть составлены и утверждены к 14 апреля и 15 сентября соответственно. В течение 10 дней после субботников чиновники проверят выполнение мероприятий и дадут оценку состояния благоустройства городских территорий.
Контроль за исполнением постановления возложен на замглавы администрации города Дмитрия Галиханова.
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