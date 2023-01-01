Елена Синица Каждый четвёртый работодатель в Перми отказывал в трудоустройстве из-за постов в соцсетях Примерно 46% пермяков учитывают возможный интерес к их соцсетям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете. Интернет-активность работников — посты, фотографии и видео просматривают в 19% компаний. В 59% организаций не интересуются соцсетями сотрудников. Об этом сообщает портал SuperJob.

В Перми у каждого четвёртого работодателя был опыт отказа из-за публикаций в социальных сетях. Еще 21% опрошенных заявили, что пока не отказывали по этой причине кандидатам, но соцсети всё-таки просматривают.

Интересно, что 46% пермяков учитывают возможный интерес потенциальных работодателей к постам соискателей. Каждый четвёртый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров: 19% — "всё равно", 5% не думали об этом, а 2% считают маловероятным просмотр их страничек.

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