Максим Артамонов Проект застройки территории бывшего мясокомбината в Перми отправлен на публичные слушания В этом месте планируется построить современный жилищный комплекс Поделиться Твитнуть

Глава краевого минимущества Лариса Ведерникова подписала приказ о направлении проекта планировки территории бывшего мясокомбината по ул. Дзержинского, 31 в Перми на публичные слушания. Документацию по развитию территории, ограниченной улицами Дзержинского, Рыбокоптильной, Набережной, а также зданием по ул. Сухобруса, 1а в Дзержинском районе, подготовило ООО «Спецзастройщик «Железно Пермь». Эта информация следует из данных, опубликованных на сайте минимущества.

В середине февраля между краевым ведомством и девелопером было подписано соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Здесь построят современный жилой комплекс, состоящий из нескольких жилых кварталов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. В частности, здесь появится детский сад на 320 мест. Кроме того, дополнительно зарезервирован земельный участок из федеральных земель для размещения школы. Образовательное учреждение рассчитано на 800 мест.

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