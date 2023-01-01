Елена Синица Представлен проект планировки территории бывшего промузла на улице Дзержинского в Перми Здесь построят современный жилой комплекс Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Краевое минимущества получило на рассмотрение и утверждение проект планировки территории бывшего промышленного узла по ул. Дзержинского, 31 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас проект оценивают на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Генеральному плану и правилам землепользования и застройки Перми, нормативам градостроительного проектирования Перми, технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, результатам инженерных изысканий.

После проект документации будет направлен на публичные слушания, и все заинтересованные лица смогут с ним ознакомиться.





Напомним, между краевым ведомством и девелопером было подписано соглашение о КРТ бывшего мясокомбината. Это первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Здесь построят современный жилой комплекс, состоящий из нескольких жилых кварталов, объектов транспортной и социальной инфраструктуры. В частности, здесь появится детский сад на 320 мест. Кроме того, дополнительно зарезервирован земельный участок из федеральных земель для размещения школы. Образовательное учреждение рассчитано на 800 мест.

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