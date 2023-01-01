Елена Синица
Представлен проект планировки территории бывшего промузла на улице Дзержинского в Перми
Здесь построят современный жилой комплекс
Краевое минимущества получило на рассмотрение и утверждение проект планировки территории бывшего промышленного узла по ул. Дзержинского, 31 в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Сейчас проект оценивают на соответствие требованиям Градостроительного кодекса РФ, Генеральному плану и правилам землепользования и застройки Перми, нормативам градостроительного проектирования Перми, технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, результатам инженерных изысканий.
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