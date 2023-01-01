Елена Синица В Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом Скончался один житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 165 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 211 человек.

Госпитализированы в лечебные учреждения 15 чел., один пациент скончался.





С начала пандемии (с 2020 года) в регионе зарегистрировано 468 510 инфицированных, 9297 человек от болезни погибли.





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