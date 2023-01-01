Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В 2023 году в Пермском крае планируется благоустроить 180 городских пространств На эти цели выделяется более 1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Шаховская набережная в Лысьве / фото: mgkhb.permkrai.ru

Правительство Пермского края на заседании 5 апреля рассмотрело промежуточные итоги выполнения на территории региона подпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё. Городская среда». Пермский край участвует в нацпроекте пятый год, причём благоустройство проходит не только в краевой столице, но и в муниципалитетах. Об этом на заседании доложил министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.

Он сообщил, что за пять лет участия в нацпроекте в Пермском крае было благоустроено более 2 тыс. дворовых и 596 общественных пространств, что вывело Пермский край в пятёрку российских лидеров по количеству реализованных проектов благоустройства.

В 2022 году было реализовано 244 объекта благоустройства, общий объём финансирования составил более 1,5 млрд руб., из них 1 млрд — средства федерального бюджета, из которых около 200 млн были выделены в рамках подготовки к юбилею Перми с целевым назначением на благоустройство набережной в Кировском районе.

Пермский край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой РФ. За четыре года было проведено семь таких конкурсов. По их итогам в число победителей вошли 11 проектов благоустройства в Пермском крае, реализация пяти уже завершена, ещё шесть находятся в стадии реализации.

В числе этих проектов — Шаховская набережная в Лысьве (федеральный грант — 129 млн руб.). Проект рассчитан на два года, в 2022-м была завершена первая очередь: прокладка инженерных сетей, обустройство велосамокатной дорожки, пирса, сцены, игровой и спортивной зон, зоны спокойного отдыха.

Реализован проект «Усолье. Регенерация культуры» с федеральным финансированием 74 млн руб.: проведена укладка разного рода уличных покрытий, установка уличных светильников, малых архитектурных форм и павильонов, обустройство детского игрового городка, озеленение.

В наступившем году будет завершён начатый в 2022-м проект «О, берег» в Чайковском общей стоимостью 181 млн руб.: ремонт подпорной стенки, установка парапетов и ограждения, обустройство пешеходного маршрута и зелёных зон вдоль набережной, велосипедной и беговой дорожек и системы видеонаблюдения.

В планах на текущий год — обустройство 188 объектов: 57 общественных территорий и 131 дворовая. Общий объём финансирования — 1,1 млрд руб., в том числе федеральные средства — 686,4 млн руб.

Среди нынешних победителей Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях — Заводская набережная в Добрянке с объёмом федеральной поддержки 85 млн руб. Проект подразумевает обустройство пешеходной набережной протяжённостью 1,3 км. В рамках проекта рядом с городским музеем появится визит-центр с кофейней, будет организован прокат самокатов и обустроено многоуровневое освещение.

Ещё одна набережная — в Краснокамске. Объём финансирования — 95 млн руб., проект предполагает строительство консольных дорожек, беседок, смотровых балконов, амфитеатров, променадной части и велодорожки.

Кунгур на реализацию проекта «Город мастеров» получил грант в 95 млн руб. Будет обновлена набережная Сылвы, воссоздан облик утраченного архитектурного ансамбля Благовещенского собора (Артём Балахнин не уточнил, каким образом будет восстановлен «утраченный облик»), а на Театральной площади открыт визит-центр.

Чусовой с проектом «Сердце парка» получил грант в 85 млн руб. Здесь предполагается обновление парка «Ермак», открытие лодочной станции, павильона, новой входной группы.

В результате дополнительного отбора в декабре 2022 года в число победителей вошёл проект «Мост времени» Александровского городского округа с объёмом федерального финансирования в 80 млн руб. Предусмотрено благоустройство территории у пруда площадью 6 га, разбитой на четыре зоны: зона активного отдыха, арт-зона, зона тихого отдыха и «купалка». Все они будут связаны едиными пешеходным и велосипедным маршрутами и системой пирсов у воды.

В настоящий момент муниципалитеты-победители завершают подготовку проектно-сметной документации и приступают к конкурсным процедурам.

15 апреля стартует голосование, в результате которого будут выбраны объекты благоустройства для реализации в 2024 году. Голосование всенародное — каждый может принять участие на сайте 59.gorodsreda.ru.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что в 2023 году финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» пройдёт в Перми в рамках форума «Среда для жизни», который станет частью событий 300-летия Перми.

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