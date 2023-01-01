Алёна Бронникова Тимуру Бекмансурову назначили новую медицинскую экспертизу Осуждённый за нападение на ПГНИУ хочет изменить группу инвалидности Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Бывшему студенту Пермского госуниверситета Тимуру Бекмансурову, осуждённому за расстрел шести человек на территории кампуса, судья Свердловского районного суда Перми назначила новую медицинскую экспертизу.

Ранее Бекмансуров подал иск в райсуд к краевому филиалу Главного бюро медико-социальной экспертизы с требованием изменить группу инвалидности с третьей на вторую. Слушание дела проходило 4 апреля. Сайт Properm.ru сообщает, что производство по иску приостановлено до окончания экспертизы. Затем будет назначена новая дата заседания.

Напомним, трагедия произошла в ПГНИУ 20 сентября 2021 года. В результате нападения Бекмансурова шесть человек погибли, ещё 59 пострадали. Во время задержания один из полицейских выстрелил нападавшему в ногу, затем её пришлось ампутировать. Экспертиза назначила Бекмансурову третью группу инвалидности. В конце 2022 года его приговорили к пожизненному заключению и выплатам семьям погибших и пострадавших в общей сложности более 370 млн руб. Инвалиды третьей группы получают ежемесячное пособие в размере 2,7 тыс. руб. Если Бекмансурову присвоят вторую группу, то каждый месяц он сможет получать по 3,5 тыс. руб.

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