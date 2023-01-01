Определены подрядчики на строительство коммунальных сетей к новым объектам курорта «Губаха» Работы должны завершиться до конца года Поделиться Твитнуть

Курорт «Губаха»

gubahasport59.ru

Определены подрядчики на строительство сетей водоснабжения, водоотведения и газификации к новым объектам всесезонного курорта «Губаха». Ими стали ООО «СтройСеть-Инжиниринг» и ООО «Промышленное оборудование». Об этом сообщили в минЖКХ региона.

В ведомстве пояснили, что средства на создание инженерной и транспортной инфраструктуры в туристическом кластере появились, в том числе, благодаря победе Пермского края в федеральном конкурсе минстроя РФ, где разыгрывались субсидии.

Строителям предстоит проложить 3,7 км сетей водоснабжения и водоотведения от п. Первомайский к объектам курорта мощностью 200 куб. м в сутки, а также 4-километровый газопровод. Все работы должны быть завершены до конца 2023 года.

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