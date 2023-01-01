Летевший из Перми в Москву самолёт во время посадки столкнулся с птицей Информации о пострадавших не поступало Поделиться Твитнуть

Самолёт, совершавший рейс Пермь—Москва, во время посадки в аэропорту Шереметьево столкнулся с птицей. Об этом во вторник, 4 апреля, со ссылкой на источник сообщили «Известия».

Отмечается, что, несмотря на авиапроисшествие, самолёт совершил посадку в штатном режиме. Информации о пострадавших нет.

В распоряжении редакции есть фотография, на которой видно, что носовая часть лайнера повреждена — там образовалась вмятина.

Как уточняет telegram-канал 112, инцидент произошёл с самолётом авиакомпании «Аэрофлот».





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