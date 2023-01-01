Максим Артамонов В марте ночными рейсами общественного транспорта воспользовались более 1300 пассажиров Дополнительные автобусы и трамваи были введены в связи с увеличенной работой оборонных предприятий Поделиться Твитнуть

В Перми чиновники подвели итоги первого месяца работы ночных рейсов трамвая № 5 и автобуса № 50, которые вводились для работников оборонных предприятий, работающих в вечернюю смену. Дополнительными 44 ночными рейсами трамвая № 5 и автобуса № 50 воспользовались более 1300 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

На сегодняшний день последний рейс трамвайного маршрута № 5 следует через остановку «Хладокомбинат» в направлении центра города в 00:15. Дополнительный рейс маршрута № 50 от м/р Парковый, который следует через остановку «Улица Яблочкова» в сторону м/р Крохалева, также оправляется в 00:15.

Напомним, с 1 марта в Перми были запущены дополнительные ночные рейсы общественного транспорта. Чиновники сообщали, что рейсы организованы по просьбам сотрудников оборонных предприятий в районе ул. Куйбышева, поскольку работники «испытывают сложности с возвращением домой после вечерней смены».

После начала российской спецоперации на территории Украины многие предприятия ОПК, в том числе в Перми, перешли на работу в три смены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.